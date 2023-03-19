Овечкин сыграет с «Миннесотой», несмотря на повреждение

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», сообщает журналист Washington Post Роман Стаббс на своей странице в «Твиттере».
Ранее предполагалось, что решение об участии 37-летнего капитана «столичных» примут прямо перед матчем из-за его проблем с нижней частью тела. Овечкин также поучаствовал в предматчевой разминке. Форвард сыграет в первом звене с Конором Шири и Диланом Строумом.
Отметим, что вчера, 18 марта, россиянин в преддверии поездки в Миннесоту отсутствовал на тренировке «Кэпиталз». Нападающий взял время на отдых и восстановление.
Сегодня, 19 марта, «Вашингтон» проведёт гостевой матч с «Миннесотой Уайлд». Встреча состоится на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и начнётся в 21:00 мск. Овечкин уже пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5), прошедший в ночь с 14 на 15 марта, из-за травмы. После этого российский капитан «столичных» появлялся на льду в двух встречах подряд — с «Баффало Сэйбрз» (5:4 Б) 16 марта и с «Сент-Луис Блюз» (2:5) 18 марта.
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