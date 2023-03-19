Овечкин проводит 45-й матч против Флёри. Он никому не забивал чаще, чем Марку-Андре

Сегодняшний матч против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стал для голкипера «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри 45-м очным между хоккеистами.
Как сообщает журналист Том Гуллити в своём «твиттере», ни один вратарь в лиге не играл против Овечкина чаще. Александр забил 25 голов в ворота Флёри, что также является его рекордом против любого вратаря в Национальной хоккейной лиге.
Отметим, что вчера, 18 марта, россиянин в преддверии поездки в Миннесоту отсутствовал на тренировке «Кэпиталз». Нападающий взял время на отдых и восстановление. Однако сегодня Овечкин участвовал в раскатке «столичных» и вышел на лёд (идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «Миннесоты»).
Овечкин уже пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5), прошедший в ночь с 14 на 15 марта, из-за травмы. После этого российский капитан «столичных» появлялся на льду в двух встречах подряд — с «Баффало Сэйбрз» (5:4 Б) 16 марта и с «Сент-Луис Блюз» (2:5) 18 марта.
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