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«Просто после выезда позвонили». Самонов рассказал об обстоятельствах обмена из СКА

«Просто после выезда позвонили». Самонов рассказал об обстоятельствах обмена из СКА
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Голкипер «Северстали» Александр Самонов рассказал о своём обмене из СКА в череповецкий клуб.

«Просто после выезда позвонили и сказали, что обменивают. Пожелали успехов, удачи, развития. Никаких обид не осталось. Это хоккей, а обмен — часть моей работы», – сказал Самонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Самонов в плей-офф провёл шесть матчей с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,89. В регулярке 27-летний голкипер сыграл 19 матчей за «Северсталь», в которых одержал девять побед с процентом отражённых бросков 90,3 и коэффициентом надёжности 2,76.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате» сегодня, 20 марта, в 10:00 мск.

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