Хоккеист «Северстали» Самонов: Василевский — вратарь с другой планеты

Голкипер «Северстали» Александр Самонов оценил игру голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и высказался о тренерах вратарей в России.

«Эти ребята проходили через Сергея Ивановича Наумова и Рашита Давыдова. Я думаю, что просто так туда не приедешь и будешь всё ловить. Может быть, только Андрей Василевский — вратарь с другой планеты. Думаю, что эти тренеры оставили большой след в карьере ребят. Понятно, что сейчас в НХЛ у них своя кухня, но, скажем так, скелет им заложили в России», – сказал Самонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Самонов в плей-офф КХЛ провёл шесть матчей с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,89.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате»: