Овечкин забил 38-й гол в текущем сезоне и 12-й — в большинстве

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

На шестой минуте второго периода отставание гостей сократил капитан «столичных» Александр Овечкин. Скорость броска 37-летнего форварда составила 158 км/ч.

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Для Овечкина эта шайба стала 38-й в текущем сезоне и 12-й в большинстве.

Отметим, что участие Александра в этой встрече было под вопросом из-за повреждения нижней части тела. Овечкин уже пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5), прошедший в ночь с 14 на 15 марта, из-за травмы. После этого российский капитан «столичных» появлялся на льду в двух встречах подряд — с «Баффало Сэйбрз» (5:4 Б) 16 марта и с «Сент-Луис Блюз» (2:5) 18 марта.