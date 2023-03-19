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«Бостон» разгромил «Баффало», забив семь голов. Орлов матч пропускал, Любушкин набрал «-1»

«Бостон» разгромил «Баффало», забив семь голов. Орлов матч пропускал, Любушкин набрал «-1»
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На стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Победу со счётом 7:0 одержали гости.

На 15-й секунде первого периода счёт в матче открыл Патрис Бержерон с передач Брэда Маршана и Джейка Дебраска. На 10-й минуте удвоил преимущество гостей Гарнет Хэтэуэй с передач Якуба Зборжила и Коннора Клифтона. На 12-й минуте первого периода счёт 3:0 сделал Джейк Дебраск с передач Чарли Койла и Коннора Клифтона.

На восьмой минуте второго периода довёл счёт до крупного Хампус Линдхольм с передач Джейка Дебраска и Патриса Бержерона.

В середине третьего периода сделали счёт разгромным Давид Пастрняк и Чарли Койл. Окончательный счёт на 18-й минуте третьего периода установил Чарли Макэвой с передач Тайлера Бертуцци и Джейка Дебраска.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 7
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бержерон (Маршан, Дебраск) – 00:15 (5x5)   0:2 Хэтэуэй (Зборжил, Клифтон) – 09:01 (5x5)   0:3 Дебраск (Койл, Клифтон) – 11:40 (5x5)   0:4 Линдхольм (Дебраск, Бержерон) – 27:48 (5x5)   0:5 Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 50:37 (5x4)   0:6 Койл (Фредерик, Макэвой) – 51:33 (5x5)   0:7 Макэвой (Бертуцци, Дебраск) – 57:59 (5x5)

Отметим, что российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов пропустил матч из-за ротации в команде. Защитник «Баффало» Илья Любушкин закончил матч с показателем полезности «-1» и отметился одним броском по воротам.

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