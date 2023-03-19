«Бостон» разгромил «Баффало», забив семь голов. Орлов матч пропускал, Любушкин набрал «-1»

На стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Победу со счётом 7:0 одержали гости.
На 15-й секунде первого периода счёт в матче открыл Патрис Бержерон с передач Брэда Маршана и Джейка Дебраска. На 10-й минуте удвоил преимущество гостей Гарнет Хэтэуэй с передач Якуба Зборжила и Коннора Клифтона. На 12-й минуте первого периода счёт 3:0 сделал Джейк Дебраск с передач Чарли Койла и Коннора Клифтона.
На восьмой минуте второго периода довёл счёт до крупного Хампус Линдхольм с передач Джейка Дебраска и Патриса Бержерона.
В середине третьего периода сделали счёт разгромным Давид Пастрняк и Чарли Койл. Окончательный счёт на 18-й минуте третьего периода установил Чарли Макэвой с передач Тайлера Бертуцци и Джейка Дебраска.
Отметим, что российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов пропустил матч из-за ротации в команде. Защитник «Баффало» Илья Любушкин закончил матч с показателем полезности «-1» и отметился одним броском по воротам.
- 19 марта 2023
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