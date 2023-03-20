Овечкин обошёл легенду «Чикаго» Микиту по очкам в истории НХЛ, включая плей-офф

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (3:5). 37-летний капитан довёл свой результативный счёт до 1478 (819+659) очков в рамках регулярных чемпионатов.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин набрал 1618-й, 1619-й и 1620-й баллы в карьере, включая плей-офф. По этому показателю россиянин вышел на 17-е место в истории НХЛ, обойдя легенду «Чикаго Блэкхоукс» Стэну Микиту. Выше располагается Яри Курри, на счету которого 1631 очко. Лидирует Уэйн Гретцки с 3239 баллами.

Отметим, что Овечкин занимает лишь второе место по количеству очков в карьере среди действующих хоккеистов. Россиянин уступает только капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Канадский нападающий за карьеру в НХЛ, включая как регулярные чемпионаты, так и плей-офф, набрал 1693 очка.