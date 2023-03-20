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Расписание матчей плей-офф КХЛ 20 марта

Расписание матчей плей-офф КХЛ 20 марта
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Сегодня, 20 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

«Адмирал» во Владивостоке примет казанский «Ак Барс». В первой встрече сильнее оказались казанцы. Дальневосточная команда, уступая с середины первого периода, смогла отыграться, однако всё равно потерпела поражение — 2:3. Во втором матче «барсы» одержали волевую победу со счётом 2:1, они ведут в серии — 2:0.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
20 марта 2023, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Ак Барс
Казань

В Нижнем Новгороде состоится третья встреча серии полуфинала Западной конференции между СКА и «Торпедо». В первом матче армейцы переиграли нижегородцев в овертайме со счётом 2:1. Во второй игре СКА был сильнее в результативной перестрелке — 5:4. Счёт в серии 2-0 в пользу армейцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
20 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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