Овечкин забросил 818-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки осталось 76 голов
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.
На шестой минуте второго периода отставание гостей сократил капитан «столичных» Александр Овечкин. Для 37-летнего форварда эта шайба стала 818-й в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 76 голов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне этот гол стал для Овечкина 38-м и 12-м в большинстве. Отметим, что участие Александра в этой встрече было под вопросом из-за повреждения нижней части тела.
Новость по темеОвечкин забил 38-й гол в текущем сезоне и 12-й — в большинстве
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