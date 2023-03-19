Овечкин забросил 818-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки осталось 76 голов

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.

На шестой минуте второго периода отставание гостей сократил капитан «столичных» Александр Овечкин. Для 37-летнего форварда эта шайба стала 818-й в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 76 голов.

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В текущем сезоне этот гол стал для Овечкина 38-м и 12-м в большинстве. Отметим, что участие Александра в этой встрече было под вопросом из-за повреждения нижней части тела.