Кузнецов ушёл в раздевалку после хита от защитника «Миннесоты» Дамбы
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу хозяев.
В начале третьей двадцатиминутки защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба жёстким силовым приёмом встретил российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова. 30-летний нападающий долго не мог подняться со льда и в итоге ушёл в раздевалку.
За этот силовой приём Дамба не получил удаления.
Кузнецов в текущем сезоне провёл за «столичных» 69 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 51 очко.
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