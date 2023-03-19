После хита на Кузнецове за россиянина вступился Оши, устроив драку с Дамбой

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу хозяев.

После жёсткого силового приёма защитника «Миннесоты» Мэтта Дамбы на форварде «столичных» Евгении Кузнецове за россиянина вступился Ти Джей Оши, устроив драку с игроком «дикарей».

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В результате драки Ти Джей Оши получил 17 (2-5-10) минут за этот эпизод, Дамба — 5 минут за драку. Хозяева реализовали удаление, забросив четвёртую шайбу в матче.

Отметим, что Кузнецов после силового приёма долго не мог подняться со льда и ушёл в раздевалку. Евгений в текущем сезоне провёл за «столичных» 69 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 51 очко.