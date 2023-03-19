Овечкин в матче с «Миннесотой» оформил дубль, забив 39-й гол в сезоне

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период, счёт 5:2 в пользу хозяев.

На шестой минуте второго периода отставание гостей сократил капитан «столичных» Александр Овечкин. Вторую шайбу 37-летний россиянин забросил на 13-й минуте третьего периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Овечкин оформил дубль в матче, забросив свою 39-ю шайбу в текущем сезоне и 13-ю в большинстве.

Напомним, Овечкин набирает очки в каждой встрече в Миннесоте уже 17-й год. Эта серия началась 12 октября 2006 года. За этот период капитан «столичных» набрал 24 (15+9) балла в 12 матчах в Миннесоте.