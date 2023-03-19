Овечкин забросил 819-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки осталось 75 голов

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

На шестой минуте второго периода сократил отставание в счёте Александр Овечкин с передачи Расмуса Сандина. На 13-й минуте периода Овечкин оформил дубль, забив второй гол своей команды в матче. Таким образом, 37-летний форвард забил свой 818-й гол в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 75 шайб.

После поражения «Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 73 очка после 71 матча. В следующем матче «столичные» сыграют дома с «Коламбус Блю Джекетс».