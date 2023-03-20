«Всё было в крови». Защитник «Вашингтона» впервые высказался о своей жуткой травме

Травмированный американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон впервые прокомментировал полученное им повреждение.

«Всё было в крови. Я подумал, что мне нужно сделать, чтобы выбраться оттуда?», — приводит слова Карлсона журналист Самми Силбер в своём „твиттере“.

Напомним, Карлсон получил травму в матче регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1). В одном из эпизодов шайба попала Карлсону в голову. После этого инцидента защитник был доставлен в больницу.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 30 матчей за клуб, в которых забросил восемь шайб и сделал 13 результативных передач.

В очередном матче Национальной хоккейной лиги, завершившемся несколько часов назад, «Вашингтон» уступил «Миннесоте» со счётом 3:5.