«Всё было в крови». Защитник «Вашингтона» впервые высказался о своей жуткой травме
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Травмированный американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон впервые прокомментировал полученное им повреждение.
«Всё было в крови. Я подумал, что мне нужно сделать, чтобы выбраться оттуда?», — приводит слова Карлсона журналист Самми Силбер в своём „твиттере“.
Напомним, Карлсон получил травму в матче регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1). В одном из эпизодов шайба попала Карлсону в голову. После этого инцидента защитник был доставлен в больницу.
В нынешнем сезоне защитник сыграл 30 матчей за клуб, в которых забросил восемь шайб и сделал 13 результативных передач.
В очередном матче Национальной хоккейной лиги, завершившемся несколько часов назад, «Вашингтон» уступил «Миннесоте» со счётом 3:5.
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