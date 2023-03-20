Панарин делит третье место среди игроков «Рейнджерс» по числу сезонов с 80+ очками
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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Нэшвилл Предаторз» забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
Таким образом, российский нападающий набрал 80-е (23+57) очко в сезоне. Это третий сезон в карьере 31-летнего хоккеиста, в котором он набирает 80 и более результативных баллов. По этому показателю Панарин делит третье место в истории «Рейнджерс», сообщает StatsCentre в своём «твиттере». Выше Артемия — Род Гилберт с четырьмя такими сезонами, лидер — Марк Мессье с пятью.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась со разгромным счётом 7:0 в пользу хозяев.
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