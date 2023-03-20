Эмоции Овечкина после двух шайб в ворота «Миннесоты»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд».

После первой шайбы Овечкин победно вскинул руки. Своей второй шайбе в матче 37-летний капитан «столичных» практически не радовался.

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Напомним, российский нападающий «Вашингтона» провёл 167-й матч в регулярках с 2+ голами. По этому показателю Овечкин занимает единоличное второе место в истории НХЛ, опережая Бретта Халла на девять таких встреч. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки, который лидирует по этому показателю, до 22 матчей. Великий канадец записал на свой счёт 189 матчей с 2+ голами.

Напомним, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.