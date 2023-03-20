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Марченко вышел на второе место в истории «Коламбуса» по числу голов в первом сезоне в НХЛ

Марченко вышел на второе место в истории «Коламбуса» по числу голов в первом сезоне в НХЛ
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой в середине третьего периода матча с «Лос-Анджелес Кингз».

Этот гол стал для 22-летнего форварда 18-м в дебютном сезоне в НХЛ. Марченко превзошёл результат Рика Нэша (17) в сезоне-2002/2003, став вторым лучшим снайпером-новичком в истории франшизы, сообщает пресс-служба НХЛ. Рекордсменом «Коламбуса» является Пьер-Люк Дюбуа с 20 шайбами в сезоне-2017/2018.

На счету Марченко в текущем сезоне 21 (18+3) очко в 46 играх регулярки.

Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграли «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

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