Юрзинов-старший: серия СКА с минским «Динамо» была самой мощной в Европе

Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов-старший оценил старт плей-офф-2023 в Континентальной хоккейной лиге.
«Мне всё в нашем хоккее интересно — и Кубок Гагарина, и Кубок Петрова, и Кубок Харламова! Та же серия СКА и «Динамо» — праздник хоккея. 12 тысяч зрителей на каждом матче в Санкт-Петербурге, 15 тысяч — на каждой игре в Минске. Наверное, в плане зрительского внимания это была самая мощная серия плей-офф в Европе!
Другой праздник — серия «Торпедо» и московского «Динамо». С особым вниманием слежу за молодыми российскими хоккеистами, а не легионерами, с этой точки зрения победа «Торпедо» обратила на себя внимание. Теперь две команды с молодёжью — СКА и «Торпедо» — играют между собой. Ещё одна интригующая серия. Много новых имён и в «Локомотиве», — приводит слова Юрзинова-старшего Russia-Hockey.ru.
Напомним, в серии розыгрыша Кубка Гагарина между СКА и нижегородским «Торпедо» счёт 2-0 в пользу армейцев.
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