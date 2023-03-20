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Защитник «Сент-Луиса» получил 26 минут штрафа за один эпизод

Защитник «Сент-Луиса» получил 26 минут штрафа за один эпизод
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Защитник «Сент-Луис Блюз» Тори Крюг в матче с «Виннипег Джетс» (3:0) получил 26 штрафных минут за один эпизод.

На 14-й минуте первого периода 31-летний американский игрок обороны после драки с игроком «Виннипега» Кевином Стенлундом получил четыре минуты за грубость, две минуты за неспортивное поведение, 10 минут дисциплинарного штрафа и 10-минутное удаление до конца матча.

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В текущем сезоне только один игрок получал больше штрафа за один эпизод. Нападающий «Даллас Старз» в матче с «Колорадо Эвеланш» (1:4) Люк Гленденинг в концовке игры получил 27 минут штрафа: две минуты как зачинщик драки, пять минут за драку, 10 минут дисциплинарного штрафа и 10-минутное удаление до конца матча.

«Сент-Луис» занимает 11-е место в таблице Запада, имея в активе 67 очков.

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