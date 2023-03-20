Лавиолетт прокомментировал силовой приём против Кузнецова в матче с «Миннесотой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал силовой приём против форварда «столичных» Евгения Кузнецова в матче с «Миннесотой». Напомним, в начале третьей двадцатиминутки защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба жёстким силовым приёмом встретил Кузнецова. 30-летний нападающий долго не мог подняться со льда и в итоге ушёл в раздевалку.

«Мне не понравился этот силовой. Игрок был в уязвимой позиции и получил такой удар, это плохо», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

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Кузнецов в текущем сезоне провёл за «столичных» 69 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 51 очко.

Напомним, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

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