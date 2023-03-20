Овечкин побил рекорд НХЛ 54-летней давности

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (3:5). Эти голы стали для нападающего 38-м и 39-м в текущей регулярке. Овечкин провёл 65-й матч в чемпионате.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», нападающий побил рекорд великого хоккеиста Горди Хоу по количеству голов для игрока в возрасте 37+ лет в своих первых 65 встречах сезона. Канадская легенда 54 года назад, в чемпионате-1968/1969, забросил 37 шайб в первых 65 матчах. На тот момент Хоу было 40 лет.

Напомним, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.