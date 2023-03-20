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Герсонский — об «Авангарде»: Рябыкин провёл линию Хартли, а Кравец добавил своё

Герсонский — об «Авангарде»: Рябыкин провёл линию Хартли, а Кравец добавил своё
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Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал о тренерской работе омского клуба.

«Обладает ли «Авангард» достаточной системностью? Надо сказать, команда перестроилась после того, как соперник («Металлург» — Прим. «Чемпионата») сравнял счёт. Перестроилась в том, что стала добавлять в темпе. Это заслуга тренерского штаба, который сумел убедить и перестроить команду для достижения успеха.

Мне часто задают вопрос по поводу тренерского штаба «Авангарда» — может ли он играть гибко, есть ли у него в запасе несколько вариантов тактических построений. Конечно, есть. Там же не только работа Кравца в этом сезоне, но и работа предыдущих тренеров. За свой период времени, я думаю, Дмитрий Рябыкин провёл линию Боба Хартли по поводу построения различных вариантов обороны и тактик в атаке. Сейчас Кравец добавил что-то своё — больше внимания на созидание. Хотя Хартли больше внимания уделял обороне и переходу в атаку. Это всё сочетание. Получается, что игроки и предыдущие тактики не забыли, и немного новых добавили. Команда играет достаточно гибко, у неё есть варианты для развития событий в положительном для себя ключе», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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