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Патрис Бержерон повторил рекорд «Бостона» по числу победных голов

Патрис Бержерон повторил рекорд «Бостона» по числу победных голов
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Форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон открыл счёт в победном матче с «Баффало Сэйбрз». Шайба 37-летнего нападающего оказалась победной для клуба.

Для Бержерона это 91-й победный гол за «Бостон» в карьере (как в матчах регулярного чемпионата, так и в плей-офф). По этому показателю Патрис делит первое место с Джонни Буциком, сообщает «твиттер» StatsCentre.

Всего в текущем сезоне канадский форвард за 69 матчей забросил 26 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 54 очка.

Напомним, на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Победу со счётом 7:0 одержали гости. Отметим, что разница шайб у «Брюинз» составляет +113. «Бостон» в 69 встречах забросил 263 шайбы и пропустил 150.

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