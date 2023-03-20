Патрис Бержерон повторил рекорд «Бостона» по числу победных голов

Форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон открыл счёт в победном матче с «Баффало Сэйбрз». Шайба 37-летнего нападающего оказалась победной для клуба.

Для Бержерона это 91-й победный гол за «Бостон» в карьере (как в матчах регулярного чемпионата, так и в плей-офф). По этому показателю Патрис делит первое место с Джонни Буциком, сообщает «твиттер» StatsCentre.

Всего в текущем сезоне канадский форвард за 69 матчей забросил 26 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 54 очка.

Напомним, на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Победу со счётом 7:0 одержали гости. Отметим, что разница шайб у «Брюинз» составляет +113. «Бостон» в 69 встречах забросил 263 шайбы и пропустил 150.