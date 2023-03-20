Овечкин провёл на площадке более четырёх минут в конце матча с «Миннесотой»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд».

Как отмечает журналист Том Гуллити в своём «твиттере» 37-летний нападающий в конце третьего периода провёл на площадке 4 минуты и 27 секунд, вплоть до финальной сирены. Всего в матче Овечкин сыграл 17 минут 56 секунд.

Напомним, Александр забил свой 819-й гол в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 75 шайб.

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.