Овечкин провёл на площадке более четырёх минут в конце матча с «Миннесотой»
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд».
Как отмечает журналист Том Гуллити в своём «твиттере» 37-летний нападающий в конце третьего периода провёл на площадке 4 минуты и 27 секунд, вплоть до финальной сирены. Всего в матче Овечкин сыграл 17 минут 56 секунд.
Напомним, Александр забил свой 819-й гол в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 75 шайб.
На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.
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