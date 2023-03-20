Гимаев: «Динамо» нужно оставлять Кудашова, команда при нём только прогрессирует

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев объяснил, почему московскому «Динамо» необходимо продолжить работу с главным тренером Алексеем Кудашовым.
«Я считаю, что «Динамо» нужно оставлять Кудашова. Да, бело-голубые вылетели в первом раунде. Но они проиграли «Торпедо» — команде, которая исповедует абсолютно новую философию для нашего чемпионата. Кроме того, москвичам пришлось расстаться с игроками, которые делали результат в прошлом сезоне, — с Войновым, Галиевым, Грачёвым и Шипачёвым. У Кудашова поменялся вектор развития в этом году. Он стал больше доверять молодёжи. В этом сезоне было задействовано 17 игроков в возрасте от 17 до 25 лет, большинство из которых стали стабильными игроками основы. «Динамо» рассталось с опытными хоккеистами, потому что у клуба накопились долги за прошлые сезоны. В сезоне-2021/2022 зарплатный бюджет был 770 миллионов, а в этом — 550, значительная часть из которых была потрачена на образовавшиеся долги за предыдущие сезоны.
Бело-голубые достаточно ровно провели регулярный чемпионат и дали бой нижегородцам, но где-то им не повезло. Менять тренера каждый год выгодно только тем людям, которые лапшу на уши вешают руководству клуба про новый вектор развития, и этот человек — Андрей Сафронов. Он пытается поставить удобных для себя людей. Я хорошо знаю Кудашова и вижу, что команда при нём только прогрессирует. Это отличный тренер для молодёжи. При Кудашове у неё есть все возможности для развития.
Отмечу ещё селекционную работу Алексея Сопина. Ему удалось пригласить в команду Бреннана Менелла, Джордана Уила и Якоба Лилью — сильных легионеров. Также продлили одного из лидеров — Эрика О'Делла. Те же Джиошвили, Готовец, Кудрявцев и Каблуков отлично вписались в команду. Главный момент — это то, что в «Динамо» заиграло много молодых хоккеистов», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».
Ранее генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук рассказал о продолжении работы с главным тренером Алексеем Кудашовым.
- 20 марта 2023
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