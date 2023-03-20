Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эмоции главного тренера «Адмирала» Тамбиева после победы над «Ак Барсом»

Эмоции главного тренера «Адмирала» Тамбиева после победы над «Ак Барсом»
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился третий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. «Адмирал» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу в дополнительное время со счётом 1:0 одержали хозяева. Счёт в серии – 2:1 в пользу казанцев.

После шайбы защитника дальневосточников Евгения Лисовца главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев очень ярко отпраздновал победу над казанским клубом.

ВИДЕО

Напомним, в первом матче серии победу одержал «Ак Барс» со счётом 3:2, во второй встрече также были сильнее казанцы — 2:1.

Следующая игра в серии Кубка Гагарина пройдёт послезавтра, 22 марта во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск. Завершающие матчи в серии состоятся 24 и, если потребуется, 26 и 28 марта.

Новость по теме
«Адмирал» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме и сократил отставание в серии — 1-2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023