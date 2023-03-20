«Адмирал» выиграл в четвёртом овертайме в плей-офф подряд

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился третий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. «Адмирал» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу в дополнительное время со счётом 1:0 одержали хозяева. Счёт в серии – 2:1 в пользу казанцев.

Таким образом, дальневосточный клуб выиграл в четвёртом овертайме в плей-офф подряд. В серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-2) «Адмирал» выиграл в трёх овертаймах: в первой, третьей и пятой играх серии (2:1 ОТ, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ).

Напомним, в первых двух матчах серии в Казани победу одержал «Ак Барс» со счётом 3:2 и 2:1.

Следующая игра в серии Кубка Гагарина пройдёт послезавтра, 22 марта, во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск. Завершающие матчи в серии состоятся 24 и, если потребуется, 26 и 28 марта.