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«Не прогнулись». Главный тренер «Адмирала» Тамбиев оценил победу над «Ак Барсом»

«Не прогнулись». Главный тренер «Адмирала» Тамбиев оценил победу над «Ак Барсом»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (1:0 ОТ) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

«Настоящий плей-оффный хоккей, настоящая плей-оффная игра. Спасибо ребятам, что правильно отреагировали на те вещи, которые мы сегодня подправили. В большинстве моментов не прогнулись, не уступили, стояли друг за друга, бились, сражались. Молодцы, конечно. Сейчас поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в первых двух матчах серии в Казани победу одержал «Ак Барс» со счётом 3:2 и 2:1. Следующая игра в серии Кубка Гагарина пройдёт послезавтра, 22 марта, во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск. Завершающие матчи в серии состоятся 24 и, если потребуется, 26 и 28 марта.

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