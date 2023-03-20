Форвард «Ак Барса» рассказал, чего его команде не хватило для победы над «Адмиралом»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков подвёл итоги третьей встречи серии полуфинала Востока с «Адмиралом». Казанцы потерпели поражение со счётом 0:1 в овертайме. Победный гол забил на 14-й минуте дополнительного времени защитник Евгений Лисовец. Благодаря этой победе дальневосточная команда сократила отставание в серии — 1-2. Следующая встреча состоится через два дня, 22 марта, также во Владивостоке.

«Чего сегодня не хватило для победы? Не хватило хладнокровия, спокойствия при завершении. Не хватило точного броска, может, где-то надо было сыграть на паузе. Считаю, мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить. Необходимо гнуть свою линию в следующем матче, реализовывать моменты.

Согласен ли, что сегодня значительную работу проделали вратари? Конечно, каждый настраивается на эти матчи, выкладывается по полной. Чем сегодняшний матч отличался от встреч в Казани? Особых отличий не было, просто в Казани нам удалось реализовать свои моменты, а здесь — нет. Отсюда такой результат», — приводит слова Панюкова официальный сайт «Ак Барса».