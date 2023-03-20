Президент московского «Динамо» ответил на вопрос о судьбе главного тренера Кудашова
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Президент московского «Динамо» Виктор Воронин ответил на вопрос о судьбе главного тренера Алексея Кудашова.
«Главному тренеру Алексею Кудашову и генеральному директору клуба поставлена задача сформировать тренерский штаб до 30 марта. Он будет вынесен на совет директоров. Каких-то киданий и вариаций у нас в клубе нет», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии первого раунда. Бело-голубые попали в плей-офф на «Торпедо» и проиграли нижегородцам серию в шести матчах со счётом 2-4. Три заключительные встречи серии ушли в овертайм, в каждом из которых динамовцы уступили подопечным Игоря Ларионова.
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