Президент московского «Динамо» ответил на вопрос о судьбе главного тренера Кудашова

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин ответил на вопрос о судьбе главного тренера Алексея Кудашова.

«Главному тренеру Алексею Кудашову и генеральному директору клуба поставлена задача сформировать тренерский штаб до 30 марта. Он будет вынесен на совет директоров. Каких-то киданий и вариаций у нас в клубе нет», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии первого раунда. Бело-голубые попали в плей-офф на «Торпедо» и проиграли нижегородцам серию в шести матчах со счётом 2-4. Три заключительные встречи серии ушли в овертайм, в каждом из которых динамовцы уступили подопечным Игоря Ларионова.