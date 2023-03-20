Президент московского «Динамо»: главного тренера мы сохранили

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал ситуацию с кадрами в руководстве клуба.

«Текучка генеральных директоров в московском «Динамо»? Любая текучка кадров не приводит ни к чему хорошему, в том числе и текучка в составе команды. Но, к сожалению, это зависит не от меня. Это зависит от директоров, которые приходят. Кто-то не выдерживает, кто-то не соглашается, кому-то не нравится. Но я же не могу заставить директора трудиться без энтузиазма и просто отбывать номер. Поэтому предъявляются требования к директору, и он либо соглашается с ними, либо нет. Поэтому я считаю, что это объективная ситуация. Конечно, хотелось бы, чтобы была стабильность, как и везде. Тем не менее такая судьба. Хорошо, что главного тренера мы сохранили», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.