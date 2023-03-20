В московском «Динамо» назвали бюджет клуба на следующий сезон КХЛ

Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин назвал бюджет клуба на следующий сезон КХЛ.

«Бюджет стабилен два года — в районе 2,5 миллиарда рублей. Принципиальных изменений нет, но в некоторых аспектах хочется экономить. У клуба нет долгов, есть определённые экономические заделы. Все договорные обязательства клуб выполняет. Осталось произвести ряд оплат. Поэтому чувствуем себя экономически уверенно и спокойно. Движемся вперёд. Мы подали заявку в КХЛ, в которой зафиксирован этот бюджет.

Зарплатная ведомость была оптимизирована в связи с омоложением состава. С уходом из клуба Шипачёва, Войнова и Галиева она оптимизировалась сразу на 200 миллионов. Сохраняется ли этот вектор? Качественная составляющая будет зависеть от тренерского штаба. Будем стараться комплектоваться молодыми динамовскими игроками», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.