В московском «Динамо» назвали бюджет клуба на следующий сезон КХЛ

Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин назвал бюджет клуба на следующий сезон КХЛ.
«Бюджет стабилен два года — в районе 2,5 миллиарда рублей. Принципиальных изменений нет, но в некоторых аспектах хочется экономить. У клуба нет долгов, есть определённые экономические заделы. Все договорные обязательства клуб выполняет. Осталось произвести ряд оплат. Поэтому чувствуем себя экономически уверенно и спокойно. Движемся вперёд. Мы подали заявку в КХЛ, в которой зафиксирован этот бюджет.
Зарплатная ведомость была оптимизирована в связи с омоложением состава. С уходом из клуба Шипачёва, Войнова и Галиева она оптимизировалась сразу на 200 миллионов. Сохраняется ли этот вектор? Качественная составляющая будет зависеть от тренерского штаба. Будем стараться комплектоваться молодыми динамовскими игроками», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 20 марта 2023
-
18:18
-
18:14
-
18:07
-
18:03
-
17:57
-
17:39
-
17:23
-
16:58
-
16:30
-
16:21
-
15:57
-
15:47
-
15:43
-
15:38
-
15:28
-
15:22
-
15:17
-
14:43
-
14:40
-
14:33
-
14:31
-
14:09
-
13:59
-
13:47
-
13:25
-
13:02
-
12:46
-
12:26
-
12:11
-
11:47
-
11:30
-
11:15
-
11:11
-
11:05
-
11:00