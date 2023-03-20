Президент «Динамо» Москва назвал критические моменты, высказанные на совете директоров

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, какие критические моменты были высказаны на совете директоров.

«Критические моменты, которые были высказаны на совете директоров? В первую очередь нас не устроил результат. Были высказаны вопросы по физической подготовке, были высказаны вопросы по элементам селекции, особенно молодёжи, которая от нас ушла и которую нужно возвращать. Наверное, это два ключевых вопроса, которые мы подчеркнули. Хотелось бы усилить вратарскую линию. Всё это обсуждалось на совете директоров.

Цель на сезон выполнена, но результат при этом не устроил? Знаете, в спорте всегда надо стремиться вверх и вперёд. И уже при выходе в плей-офф мы говорили с Алексеем Николаевичем о том, что мы будем бороться дальше и будем добиваться более весомых результатов. Команда возраста 25,5 лет, наверное, не самая молодая, но молодые ребята входят в игру. У нас хороший резерв 2005 года рождения. Будем работать с питерским «Динамо» более плотным образом, чтобы ряд игроков привлечь в нашу команду», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.