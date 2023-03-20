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Воронин: в московском «Динамо» нет конфликтов в клубе

Воронин: в московском «Динамо» нет конфликтов в клубе
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Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал слухи о конфликтах в клубе.

«Ситуация внутри в клубе в связи с постоянными конфликтами? У нас нет конфликтов в клубе. Есть единое и чёткое понимание у акционеров, которые финансируют клуб. Они постоянно следят за работой тренерского штаба и клуба в целом. И каких-либо конфликтов между генеральным директором и Кудашовым или генеральным директором и председателем совета директоров пока не существует», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии первого раунда. Бело-голубые попали в плей-офф на «Торпедо» и проиграли нижегородцам серию в шести матчах со счётом 2-4. Три заключительные встречи серии ушли в овертайм, в каждом из которых динамовцы уступили подопечным Игоря Ларионова.

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