Генменеджер «Динамо» ответил на вопрос о сохранении в команде Эрика О’Делла

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин ответил на вопрос о сохранении в команде нападающего Эрика О’Делла.
«Эрик О’Делл шикарно начал сезон, и если бы он не получил травму в ходе чемпионата, то был бы одним из лидеров среди бомбардиров. В принципе, в плей-офф он сыграл на высоком уровне, забросил пять шайб и был лучшим снайпером первого раунда. Мы неоднократно говорили о том, что он здорово вписался в коллектив — душа и сердце раздевалки. Конечно, мы бы хотели сохранить О'Делла в своей команде.
Но есть несколько нюансов. Во-первых, это физическое состояние после травмы. Как раз сейчас мы занимаемся полным медосмотром Эрика. И, соответственно, следующий шаг — это переговорный процесс. Потому что если цена будет уходить в космос, то будем принимать решения. Будем постепенно общаться с ним и его представителем», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 20 марта 2023
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