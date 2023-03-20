Сопин: «Динамо» не планирует расставаться с Лильей, но там есть юридический момент

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал планы клуба на продление контракта с 29-летним шведским нападающим Якобом Лильей. Форвард суммарно сыграл 58 матчей и набрал 31 (14+17) очко.

«Якоб Лилья сыграл на хорошем уровне. В плей-офф он набрал четыре очка за результативность. Он выполняет определённые функции, выполняет большой объём работы. Там есть нюансы по нему, которые мы прорабатываем. У него действующий контракт, и расставаться не планируем. Просто есть определённый юридический момент, который нужно довести до конца. Озвучивать пока не хочу, но все же понимают, о чём идёт разговор. И всё будет зависеть от этого», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.