Кудашов — о селекции: есть ряд игроков, кто хочет идти в это «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями о селекции клуба.

«Медленных игроков мы точно рассматривать не будем. А что касается быстрых игроков, давайте так, мы все тут хоккейные люди. Вы назовите мне 10 свободных игроков, которые есть на рынке. На рынке их всего пять, и мы понимаем, куда они будут стремиться и какие клубы в первую очередь будут за них бороться. Не буду называть фамилии, чтобы их не рекламировать, но все их прекрасно знают.

Уже не раз говорили за эти годы, что ставка на молодёжь. Но если у нас получится усилиться кем-то — а это компетенция Алексея Николаевича Сопина, то мы постараемся это сделать. Есть ряд игроков, кто реально изъявили желание и хочет идти именно в это «Динамо». А так мы рассчитываем на своих ребят, они у нас получили большой опыт.

И если говорить шире, то за эти два года мы подготовили довольно большое количество молодых ребят, которые сыграли на разных ролях и на разном игровом времени, уже став основными игроками. Рассчитываем, что сделают следующий шаг и займут лидирующие позиции», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.