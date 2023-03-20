Овечкин приблизился к уникальному достижению. Ему не хватает лишь двух голов в большинстве

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль, набрав 3 (2+1) результативных балла в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (3:5). Обе шайбы российский нападающий забросил при игре в численном большинстве.

Овечкин довёл свой снайперский счёт до 39 голов в нынешнем сезоне. Ровно треть из них, 13, была забита при игре в большинстве. Благодаря этому россиянин довёл свой результативный счёт до 298 шайб в большинстве в карьере. Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин, уже давно лидирующий по количеству голов в истории НХЛ, приблизился к уникальному достижению. Форвард может стать первым хоккеистом в истории лиги, забросившим 300 шайб при игре в большинстве.

Напомним, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.