«Я им всем пожал руки». Глава Башкирии рассказал о встрече с хоккеистами «Салавата Юлаева»

Руководитель республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о встрече с игроками «Салавата Юлаева». Глава заметил, что уфимцы провели достойный сезон и заслуживают хороших пожеланий, несмотря на поражение в первом раунде плей-офф.
«Я им всем пожал руки. В команде играют совсем мальчишки, им там по 20–22 года. Команда закалилась. Будем верить в них», — приводит слова Хабирова «Башинформ».
Напомним, «Салават Юлаев» занял второе место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. Уфимцы провели 68 встреч, в которых набрали 86 очков и одержали 38 побед (28 — в основное время, шесть — в овертаймах и ещё четыре — в серии буллитов). В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4).
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