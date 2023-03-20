Евгений Кузнецов выбыл из-за травмы после жёсткого силового приёма защитника «Миннесоты»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил травму, сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере».
Сроки возвращения форварда оцениваются как «со дня на день». Такая же ситуация с защитником Ником Дженсеном и вратарём Дарси Кемпером.
В начале заключительного периода матча с «Миннесотой Уайлд» Кузнецов попал под силовой приём защитника «дикарей» Мэтта Дамбы. Россиянин долгое время не мог подняться со льда и в итоге ушёл в раздевалку.
Кузнецов в текущем сезоне провёл за «столичных» 69 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 51 очко.
Напомним, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.
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