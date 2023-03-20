Защитнику СКА Ожиганову попали в лицо коньком в матче с «Торпедо»

В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит третий матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимает санкт-петербургский СКА. К середине третьего периода счёт 3:0 в пользу гостевой команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте российский защитник СКА Игорь Ожиганов получил травму. В борьбе у борта хоккеист потерял равновесие и упал на лёд. В этот момент игроки обеих команд продолжали бороться за шайбу. В итоге одноклубник Ожиганова Дамир Жафяров, находясь спиной к хоккеисту и начиная движение, коньком попал защитнику прямо в лицо. В ходе инцидента игрок обороны получил рассечение на переносице.

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