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Торпедо — СКА. Прямая трансляция
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СКА крупно всухую обыграл «Торпедо». Армейцам нужна одна победа для выхода в полуфинал

СКА крупно всухую обыграл «Торпедо». Армейцам нужна одна победа для выхода в полуфинал
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился третий матч полуфинала Запада плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
20 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Жафяров, Никишин) – 11:02 (5x5)   0:2 Жафяров (Глотов, Рукавишников) – 13:31 (5x5)   0:3 Никишин (Хайруллин, Хуснутдинов) – 30:03 (4x5)   0:4 Хайруллин – 59:10 (en)

На 12-й минуте матча Марат Хайруллин вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Дамир Жафяров и Александр Никишин. Через две с половиной минуты Дамир Жафяров удвоил преимущество СКА, забив гол в ворота бывшей команды. На 31-й минуте защитник СКА Александр Никишин после потрясающей передачи Марата Хайруллина убежал «один на один» и забросил третью шайбу, отличившись в меньшинстве. На последней минуте матча Хайруллин оформил дубль.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдёт через два дня, 22 марта. Команды сыграют в Нижнем Новгороде.

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