Форвард СКА Марат Хайруллин повторил рекорд КХЛ по голам в пустые ворота в одном плей-офф

Российский нападающий СКА Марат Хайруллин оформил дубль и отдал результативную передачу в третьем матче серии полуфинала Западной конференции с «Торпедо». Второй гол форвард забил в пустые ворота.
Как отмечается в официальном телеграм-канале КХЛ, Хайруллин повторил рекорд лиги по количеству голов в пустые ворота в рамках одного розыгрыша Кубка Гагарина. Сейчас на счету форварда четыре такие шайбы. Нападающий повторил рекорд хоккеиста ЦСКА Михаила Григоренко, четырежды поражавшего пустые ворота соперников в плей-офф 2019 года.
Кроме того, Хайруллин вышел на второе место в истории КХЛ по количеству голов в пустые ворота, сравнявшись с Сергеем Плотниковым.
Топ-3 по голам в пустые ворота за всю историю плей-офф КХЛ:
1. Михаил Григоренко — 5;
2-3. Сергей Плотников — 4;
2-3. Марат Хайруллин — 4.
- 20 марта 2023
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