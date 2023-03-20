Результаты матчей плей-офф КХЛ 20 марта, турнирная сетка
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20 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены две третьи встречи второго раунда плей-офф.
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» местный «Адмирал» принимал казанский «Ак Барс». Команды не сумели поразить ворота соперников в основное время, поэтому матч ушёл в дополнительное время. На 14-й минуте овертайма решающий гол забил защитник «Адмирала» Евгений Лисовец и принёс своей команде победу. Счёт в серии стал 2-1 в пользу казанцев.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
20 марта 2023, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 0
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Лисовец (Червены) – 73:54 (5x5)
В Нижнем Новгороде «Торпедо» принимало СКА. Санкт-петербургские армейцы крупно обыграли соперников со счётом 4:0. Героем встречи стал Марат Хайруллин, набравший 3 (2+1) очка. Счёт в серии — 3-0 в пользу СКА.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
20 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Жафяров, Никишин) – 11:02 (5x5) 0:2 Жафяров (Глотов, Рукавишников) – 13:31 (5x5) 0:3 Никишин (Хайруллин, Хуснутдинов) – 30:03 (4x5) 0:4 Хайруллин – 59:10 (en)
Новость по темеСКА крупно всухую обыграл «Торпедо». Армейцам нужна одна победа для выхода в полуфинал
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