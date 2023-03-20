Результаты матчей плей-офф КХЛ 20 марта, турнирная сетка

20 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены две третьи встречи второго раунда плей-офф.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» местный «Адмирал» принимал казанский «Ак Барс». Команды не сумели поразить ворота соперников в основное время, поэтому матч ушёл в дополнительное время. На 14-й минуте овертайма решающий гол забил защитник «Адмирала» Евгений Лисовец и принёс своей команде победу. Счёт в серии стал 2-1 в пользу казанцев.

В Нижнем Новгороде «Торпедо» принимало СКА. Санкт-петербургские армейцы крупно обыграли соперников со счётом 4:0. Героем встречи стал Марат Хайруллин, набравший 3 (2+1) очка. Счёт в серии — 3-0 в пользу СКА.