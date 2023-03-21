Расписание матчей плей-офф КХЛ 21 марта

Сегодня, 21 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 17:00 в Магнитогорске «Металлург» примет «Авангард». Команды проведут третью встречу серии. В первом матче омичи вырвали победу в овертайме — 2:1. Во второй встречи «Металлург», проигрывая 0:3, смог сравнять счёт, однако всё равно уступил — 3:4. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Авангарда».

В 19:30 в Ярославле пройдёт третий матч серии между «Локомотивом» и ЦСКА. Армейцы в первой встрече всухую обыграли железнодорожников — 2:0. Во втором матче «Локомотив» к 34-й минуте выигрывал 2:0, но упустил преимущество и проиграл — 2:3. Счёт в серии — 2-0 в пользу ЦСКА.