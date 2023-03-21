Расписание матчей плей-офф КХЛ 21 марта
Поделиться
Сегодня, 21 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В 17:00 в Магнитогорске «Металлург» примет «Авангард». Команды проведут третью встречу серии. В первом матче омичи вырвали победу в овертайме — 2:1. Во второй встречи «Металлург», проигрывая 0:3, смог сравнять счёт, однако всё равно уступил — 3:4. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Авангарда».
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
В 19:30 в Ярославле пройдёт третий матч серии между «Локомотивом» и ЦСКА. Армейцы в первой встрече всухую обыграли железнодорожников — 2:0. Во втором матче «Локомотив» к 34-й минуте выигрывал 2:0, но упустил преимущество и проиграл — 2:3. Счёт в серии — 2-0 в пользу ЦСКА.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Новость по темеСКА крупно всухую обыграл «Торпедо». Армейцам нужна одна победа для выхода в полуфинал
Комментарии
- 21 марта 2023
-
08:00
-
07:33
-
06:51
-
06:41
-
04:42
-
04:34
- 20 марта 2023
-
23:54
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
23:04
-
23:00
-
23:00
-
22:38
-
22:33
-
22:28
-
22:09
-
21:53
-
21:42
-
21:19
-
20:55
-
20:27
-
20:07
-
19:40
-
19:10
-
19:01
-
18:53
-
18:47
-
18:39
-
18:34
-
18:31
-
18:18
-
18:14
-
18:07
Партнерский контент