Г. Титов — о третьем матче с «Торпедо»: СКА был намного акцентированнее в чужой зоне

Известный хоккейный специалист, экс-наставник нескольких клубов КХЛ Герман Титов прокомментировал третий матч серии между «Торпедо» и СКА (0:4, 0-3).

«СКА очень уверенно забрал третий матч серии. Что хуже всего для хозяев, даже не было ощущения, что санкт-петербуржцам пришлось включаться на максимум — наоборот, казалось, что гости в любой момент могли ещё добавить. А ведь команда Ротенберга ещё и Яшкина лишилась перед этим матчем. Но даже без капитана СКА был намного акцентированнее в чужой зоне. Конечно, серия ещё не закончена, нижегородцы продолжат бороться, но при этом каждый следующий матч армейцы проводят лучше предыдущего. Посмотрим, сможет ли «Торпедо» измениться, потому что то, что проходило в предыдущем раунде, сейчас разбивается о спокойную игру СКА», — сказал Титов «Чемпионату».