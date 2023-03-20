Р. Ротенберг — о рассечении Ожиганова: ему повезло, родился в рубашке

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги третьего матча серии полуфинала Западной конференции с «Торпедо» (4:0, 3-0).
«Жест в сторону скамейки «Торпедо»? Кулак победы, просто победный жест. Хоккей — игра эмоций. Мы не будем грустить, будем радоваться. Мы один раз вытащили серию с 0-3, поэтому не расслабляемся вообще. Собираемся только добавить.
Здоровье Никишина? Все играют на пределе, крови много было сегодня. Ожиганову повезло, родился в рубашке. Хоккей — мужская жёсткая игра, где мужики играют на пределе. Нельзя терять концентрацию вообще.
Стою на скамейке, а не за скамейкой во время матча и подсмотрел ли это у Знарка? Почему у Знарка? Так многие стоят. Я уже давно так делаю, не первый раз. По ситуации. Здесь места очень мало за скамейкой, практически его нет. Всё-таки я не маленький. Не помещаюсь за скамейку. Нет никаких примет и суеверий», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 20 марта 2023
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