Журналист подсчитал, сколько в каждом сезоне нужно забить Овечкину, чтобы догнать Гретцки

Североамериканский журналист Russian Machine Never Breaks Иэн Оланд подсчитал, сколько в среднем нужно забивать российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, чтобы успеть догнать Уэйна Гретцки до завершения контракта. Соглашение капитана «столичных» будет действовать ещё три сезона.

«Овечкин теперь отстаёт от Гретцки на 75 голов в снайперской гонке, а это означает, что Ови нужно будет забивать всего 25 голов за сезон до конца своего контракта, чтобы догнать Великого», — приводит слова Оланда Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в матче с «Миннесотой Уайлд» Овечкин оформил дубль и довёл свой результативный счёт до 39 голов в нынешнем сезоне. Всего за 18 лет в НХЛ россиянин забросил 819 шайб, у Уэйна Гретцки — 894.