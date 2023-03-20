Ларионов рассказал, почему предоставит отдых ряду игроков после крупного поражения от СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в третьем матче серии полуфинала Запада со СКА (0:4, 0-3).

«В «Детройте» устроили банкет после неудач. Можно ли сейчас что-нибудь такое же придумать? Ты всегда смотришь на то, что у тебя есть в наличии, кем ты располагаешь. Когда речь о «Детройте» или вообще о команде, которая имела колоссальный опыт плей-офф, это помогает. Это сплочение, разговоры, какие-то маленькие детали. Можно поговорить с игроком, достать те резервы, которые ещё остались. Поэтому сейчас мы решили, что большая группа игроков завтра просто отдохнёт, их не будет на катке, чтобы они перевели дыхание. Порой это идёт на пользу. Это должно помочь им быть свежее.

Мы чувствуем колоссальную поддержку, мы видели её в серии с «Динамо», видели её в Питере. Мы понимаем, что огромная армия болельщиков за нас. В этом плане не знаю, это как-то сковывает или нет, но нужно преодолеть этот психологический барьер. Когда ты выходишь, проигрывая в счёте 0:2, то теряешь веру. Но, в принципе, никого не могу упрекнуть, что кто-то сдался. Вся команда старалась, пытались найти моменты, пытались спасти игру. Но сегодня игра вратаря была на высоком уровне. Однако нам необходимо находить пути, чтобы вести в счёте и заставлять соперника ошибаться», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Сергеев.