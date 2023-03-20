Главный тренер «Торпедо» рассказал, зачем ехал на матч в Санкт-Петербурге на метро
Поделиться
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в третьем матче серии полуфинала Запада со СКА (0:4, 0-3). Кроме того, наставник нижегородской команды объяснил, почему ехал на матч в Санкт-Петербурге на метро.
«Ехал на игру в метро в Петербурге? Тут нет никакой подоплёки. Я обычно приезжаю пораньше, у меня есть рутина до матча, и это довольно удобно — перемещаться на метро, потому что даёт время и возможность прогуляться, посмотреть, как живёт Питер в подземелье. Узнают ли? Сегодня что Москва, что Питер — все в своих маленьких телефонах, у всех своё занятие, 90% людей сидят в телефонах. Разницы в этом я никакой не увидел», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Сергеев.
Комментарии
- 20 марта 2023
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
23:04
-
23:00
-
23:00
-
22:38
-
22:33
-
22:28
-
22:09
-
21:53
-
21:42
-
21:19
-
20:55
-
20:27
-
20:07
-
19:40
-
19:10
-
19:01
-
18:53
-
18:47
-
18:39
-
18:34
-
18:31
-
18:18
-
18:14
-
18:07
-
18:03
-
17:57
-
17:39
-
17:23
-
16:58
-
16:30
-
16:21
Партнерский контент