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Главный тренер «Торпедо» рассказал, зачем ехал на матч в Санкт-Петербурге на метро

Главный тренер «Торпедо» рассказал, зачем ехал на матч в Санкт-Петербурге на метро
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в третьем матче серии полуфинала Запада со СКА (0:4, 0-3). Кроме того, наставник нижегородской команды объяснил, почему ехал на матч в Санкт-Петербурге на метро.

«Ехал на игру в метро в Петербурге? Тут нет никакой подоплёки. Я обычно приезжаю пораньше, у меня есть рутина до матча, и это довольно удобно — перемещаться на метро, потому что даёт время и возможность прогуляться, посмотреть, как живёт Питер в подземелье. Узнают ли? Сегодня что Москва, что Питер — все в своих маленьких телефонах, у всех своё занятие, 90% людей сидят в телефонах. Разницы в этом я никакой не увидел», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Сергеев.

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