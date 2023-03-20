Главный тренер «Торпедо» рассказал, зачем ехал на матч в Санкт-Петербурге на метро

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в третьем матче серии полуфинала Запада со СКА (0:4, 0-3). Кроме того, наставник нижегородской команды объяснил, почему ехал на матч в Санкт-Петербурге на метро.

«Ехал на игру в метро в Петербурге? Тут нет никакой подоплёки. Я обычно приезжаю пораньше, у меня есть рутина до матча, и это довольно удобно — перемещаться на метро, потому что даёт время и возможность прогуляться, посмотреть, как живёт Питер в подземелье. Узнают ли? Сегодня что Москва, что Питер — все в своих маленьких телефонах, у всех своё занятие, 90% людей сидят в телефонах. Разницы в этом я никакой не увидел», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Сергеев.